В Госдуме требуют от Балтийского флота начать топить польские суда

02.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Балтийский флот должен обеспечить безопасность работ по достройке «Северного потока-2» и открывать огонь на поражение по судам, которые будут прибегать к провокационным действиям в зоне прокладки трубопровода.

Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя сообщения об опасных маневрах иностранных плавредств возле судна-трубопрокладчика.

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«Иностранные рыболовные суда, в основном из Польши, мешают российским трубоукладчикам закончить сооружение проекта «Северный поток – 2».

Балтийский военный флот должен выставить охрану наших инженерных судов. Им нужно дать разрешение открывать огонь по любым судам, которые вопреки всем предупреждениям приближаются к нашим кораблям. Пару суден пойдёт ко дну – все сразу же успокоятся, никто больше им не помешает работать. Надо разок проучить этих хамов, и авантюристов, другой язык они не понимают», – заявил Жириновский.