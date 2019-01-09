В Госдуме требуют расследовать аферу с бизнесом Дерипаски

09.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Правоохранительные органы должны расследовать деятельность российского олигарха Олега Дерипаски, передавшего управление российскими промышленными предприятиями «западным партнерам» ради исключения из санкционного списка.

Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы РФ заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая крупная афера – это алюминиевый бизнес Дерипаски. Сначала заводы украли у граждан, а теперь эти заводы отдали в подчинение англосаксам. Это вообще сумасшедший дом. Мы должны расследовать это преступление, потому что это преступление против стратегической политики нашей страны и всей нашей безопасности.

Откройте и посмотрите – 10 олигархов увеличили за прошлый год состояния на 11%. Три главных олигарха хапнули за один год 840 миллиардов рублей. Это больше, чем надо денег на все президентское послание в области образования и науки», – отметил депутат.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что американцы начали захват контроля над второй по объёму производства алюминия в мире компанией «Русал» подсанкционного олигарха Дерипаски, а вместе с ней – и некоторых других принадлежавших ему активов.