«В гробу мы видели претензии ЕС» – Цеков

25.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Вместо того, чтобы выражать недовольство ситуацией в Крыму, Брюсселю следует озаботиться собственными проблемами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил сенатор Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков, отвечая на вопрос, почему Евросоюз воспринял в штыки указ президента Владимира Путина о запрете иностранцам владеть землей в приграничных территориях Крыма.

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«Потому, что они считают вопрос политическим. Отчего их никак не взволновала проблема собственности, например, на предприятие «Мотор Сич» в Запорожье, где у китайских собственников было полное право им распоряжаться? Киев же самым бессовестным образом забрал у законного собственника эту компанию! Получается, тут Евросоюз в раскорячку стоит», – сказал сенатор.

Также он напомнил, как Запад выступил в поддержку независимости сербского Косово.

«Тогда же британцы, американцы заявляли о «праве народа Косово на самоопределение»? А когда свое право на самоопределение проявили в Крыму, они почему-то это признавать отказываются. Да в гробу мы видели их заявления!», – добавил Цеков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент РФ подписал указ «О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать правом собственности земельными участками».