30.01.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Грузия, Политика, Россия
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В Грузии угрожают русским устроить очередную «гавриловскую ночь»


Заседание ПАСЕ, которое планируется провести в Грузии 14 – 15 мая, может обернутся антиросийским шабашем и беспорядками

Об этом пишет «Независимая газета», обращая внимание, что президент Грузии Саломе Зурабишвили анонсировала, что в Грузию приедут и российские депутаты, в том числе и посещавшие Абхазию и Южную Осетию, что запрещено действующим грузинским законодательством.

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Она пообещала, что «Грузия в данном случае выйдет за рамки своего собственного законодательства», поскольку прислушивается к ПАСЕ, а также в очередной раз объявила РФ «оккупантом».

«Однако ни мотивы приема российских депутатов, ни критику Зурабишвили в адрес России оппозиция «не услышала». Ее лидеры указывают на «беспрецедентное» и «безответственное» в устах президента заявление о нарушении законодательства своей страны в угоду Москве. А в социальных сетях появились посты активистов о том, что обязанность властей следовать международным обязательствам – своим чередом, но население вправе выразить свое отношение к происходящему еще одной «ночью Гаврилова», – пишет «НГ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в июле прошлого года грузинские радикалы устроили бесчинства и напали на депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, посетившего Тбилиси для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

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