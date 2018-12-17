В гуманитарной программе ДНР обнаружен крупный прокол

17.12.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Гуманитарная программа воссоединения жителей Донбасса, предусматривающая бесплатное лечение в клиниках ДНР жителей подконтрольных Украине территорий, порой вызывает вопросы у граждан республики, на которых такие льготы не распространяются.

Об этом в интервью каналу «PolitWera» рассказал экс-председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть программа, по которой обслуживаются жители Донецкой и Луганской областей с пропиской на «той стороне», но эта программа не касается жителей Республики.

Когда вы попадаете в онкологию, и там люди собирают последние деньги и крохи, чтобы спасти своих родственников, а на соседней койке лежит человек из Краматорска или Мариуполя, которому на 20 или 30 тысяч рублей оказываются все услуги и оплачиваются Республикой. Получается, на территории живут «негры», а за территорией Республики – «люди белого лица». Это очень большая проблема.

К сожалению, благое дело стало раздражителем. Дошло до того, что у них отдельно забирают анализы на лабораторию.

Это советская немножко система, помните отношение к интуристу? Вот у нас теперь «интурист» – это житель Краматорска, а местный житель оказывается в роли забитой советской глубинки», – рассказал экс-парламентарий.

«Это проблема большая, она не касается министра здравоохранения, эта программа была принята давно, она, возможно, носила характер хороший для того, чтобы связи оставить, оказать помощь тем, кто нуждается с той стороны, потому что там, где на Украине медицина платная, очень дорогая и так далее. Но оказалось, что жители Республики оказываются в ситуации очень обидной для себя, это проблема, которая на улицах звучит.

Кто-то тратит пять-шесть тысяч на обследования, анализы и прочее, но если у вас прописка с той стороны, вы тратите 100-200 рублей. Проблема, что хорошее дело превратили в очень большой раздражитель», – добавил Андрей Пургин.