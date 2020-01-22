В Институте нацпамяти поругались из-за евреев и обвинили Зеленского в работе на Кремль

22.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Инициатива украинского президента Владимира Зеленского по установке в Бабьем Яру мемориала погибшим евреям приведёт к этническому расколу «незалежной».

Об этом в ходе пресс-конференции в Украинском институте национальной памяти заявил один из присутствующих в зале зрителей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Читаю интервью нашего президента, которое он дал израильскому изданию. Президент говорит: «В этом году в Бабьем Яру начнёт строиться мемориал жертвам Холокоста». Корреспондент был так удивлён, что переспросил: «Он будет кому посвящён? Евреям? Или всем, погибшим в Бабьем Яру? Или всем украинцам, жертвам Второй Мировой войны?». Наш президент ответил, что евреям.

Подождите, а ромы, которые там погибли? А 150 членов ОУН, которые там были расстреляны? Им будет место, или нет? Читая президента, как он там договаривался с представителями этого проекта, это превращает музей в Бабьем Яру на точку большого раскола, потому что мы делим жертв по этническому признаку на первый и второй сорт», – возмутился «патриот».

В ответ на эти слова скандальная украинская писательница и нацистка Оксана Забужко выразила мнение, что Владимир Зеленский якобы является проектом Кремля, призванным расколоть «незалежну» по этническому признаку.

«Это инструмент раскола и разброда. Говорить безопасно – это технология. Кололи нас на Восток и Запад, теперь, с помощью московского шоубизнеса и проекта «лжеГолобородько» происходят попытки раскола по этническому признаку евреи против украинцев и украинцы против евреев», – сказала националистка.

Отметим, что, кроме голословных утверждений, документальных свидетельств того, что оуновцев расстреливали в Бабьем Яру нет.