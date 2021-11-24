В Институте США и Канады не верят в политическое будущее больного Байдена
Учитывая состояние здоровья президента Сша Джо Байдена, маловероятно, что он вновь возглавит государство.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, давая оценку намерению Байдена выдвигаться на второй строк.
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«Учитывая крайне неудачный старт его президентства и состояние его здоровья, рассуждения о втором сроке Джо Байдена выглядят исключительно умозрительно. В то, что Байден сможет стать президентом во второй раз, трудно поверить», – сказал эксперт «Коммерсанту».
«Поэтому все заявления о готовности действующего президента баллотироваться на выборах 2024 года преследуют другую цель — пресечь рассуждения о его возможной досрочной отставке или преждевременном превращении в «хромую утку», которое позволило бы республиканцам окончательно перехватить инициативу», – резюмировал Васильев.
Ранее пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки сообщила о решении недавно отметившего свое 79-летие Байдена баллотироваться на выборах 2024 года. Если он это сделает, то станет самым возрастным президентом в истории США.
Как сообщал «ПолитНавигатор», почти половина американцев сомневается в нормальном психическом состоянии Байдена.
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