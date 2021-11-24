В Институте США и Канады не верят в политическое будущее больного Байдена

24.11.2021  09:25 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
Просмотров:
 
Выборы, Политика, Россия, США


Учитывая состояние здоровья президента Сша Джо Байдена, маловероятно, что он вновь возглавит государство.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, давая оценку намерению Байдена выдвигаться на второй строк.

Учитывая состояние здоровья президента Сша Джо Байдена, маловероятно, что он вновь возглавит государство. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Учитывая крайне неудачный старт его президентства и состояние его здоровья, рассуждения о втором сроке Джо Байдена выглядят исключительно умозрительно. В то, что Байден сможет стать президентом во второй раз, трудно поверить», – сказал эксперт «Коммерсанту».

«Поэтому все заявления о готовности действующего президента баллотироваться на выборах 2024 года преследуют другую цель — пресечь рассуждения о его возможной досрочной отставке или преждевременном превращении в «хромую утку», которое позволило бы республиканцам окончательно перехватить инициативу», – резюмировал Васильев.

Ранее пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки сообщила о решении недавно отметившего свое 79-летие Байдена баллотироваться на выборах 2024 года. Если он это сделает, то станет самым возрастным президентом в истории США.

Как сообщал «ПолитНавигатор», почти половина американцев сомневается в нормальном психическом состоянии Байдена.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть