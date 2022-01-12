В Институте стран СНГ недоумевают: «Зачем мы спасали Токаева, ставящего на русофобов»

12.01.2022  08:46 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Казахстан, Политика, Россия, русофобия


Назначение новым  с министром информации Казахстана Аскара Умарова, скандально известного оголтелыми русофобскими заявлениями, показывает, что в стране, несмотря на заверения о дружбе с Россией, продолжатся нападки на русских.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Назначение новым  с министром информации Казахстана Аскара Умарова, скандально известного оголтелыми русофобскими заявлениями, показывает,...

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«Когда такого рода структуру возглавляет человек с подобным бэкграундом, это серьезный повод задуматься – а стоило ли вообще спасать режим, который назначает таких людей? У меня есть личный интерес к некоторым фигурам в Казахстане, которые, грубо говоря, являются национал-патриотами. Я допускаю, что эти парламентарии приезжают в Москву в составе разных делегаций и, наверное, даже пожимают руки нашим депутатам, которые активно отстаивают русский мир. Мне интересно, они вообще в курсе, кому они руки пожимают?», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

Он признает, что Россия не может диктовать Казахстану, кого назначать на министерские посты.

«Другой вопрос, что люди, которые последние 15-20 лет работали на разжигание межэтнических отношений по здравому смыслу не должны занимать такие посты. Причем, это в интересах самой казахстанской элиты, которая пытается что-то выстроить, иногда призывая на помощь внешние силы. Мне, кажется, что для «внешних сил» должно быть оскорбительно, когда человек до своего участия в работе государственных структур публиковал карты «Великого Казахстана», которые включают в себя Оренбург, Омск и прочее», – убежден аналитик.

По его словам, все разговоры о том, что Казахстан на глазах превратился в российский протекторат после ввода сил ОДКБ, были крайне поспешными.

«Нет, Казахстан – не протекторат, здесь намерены продолжать и дальше все «языковые патрули», и вся нацистская сволочь сейчас выдохнет и поймет, что можно работать и дальше в этом направлении. Такого рода назначения демонстрируют, что разговоры о дружбе с русским народом – явное преувеличение. И в этом вина России, поскольку мы закрываем глаза на подобного рода персонажей во власти и делаем вид, что все нормально, по любви и дружбе», – резюмировал Грозин.

О русофобских заявлениях новоиспеченного министра, а также, почему это назначение посчитали пощечиной лично президенту РФ Владимиру Путину, читайте здесь.

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