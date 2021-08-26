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26.08.2021 11:15 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Афганистан, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, терроризм
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В Институте стран СНГ предложили исключить политруководство «Талибана» из списка террористов

В Москве заинтересованы, чтобы в Афганистане оказались у власти умеренные талибы, движение которых признано...

В Москве заинтересованы, чтобы в Афганистане оказались у власти умеренные талибы, движение которых признано в РФ террористическим.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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«В России, как и во многих других странах, заинтересованы в этом, чтобы сохранить умеренных талибов у власти в ИРА. Поэтому, с моей точки зрения, было бы целесообразным исключить из террористических списков именно политическое руководство «Талибана». В первую очередь, это должно произойти по линии Совета Безопасности ООН, а уже затем на уровнях отдельных государств — в том числе и в РФ», – считает автор.

Он уточняет, что речь следует вести не о международном признании талибов, а лишь об исключении из террористических списков отдельных представителей его политического руководства.
Эксперт предлагает по каждому из таких представителей вести свое досье, чтобы можно было оперативно вносить коррективы в террористические базы соответствующих структур СБ ООН, ОДКБ, ШОС, СНГ и других профильных международных организаций.

«Эта схема нужна по нескольким причинам: во-первых, она позволит возобновить Московский формат консультаций по Афганистану; а во-вторых, поможет смягчить те вызовы, которые исходят из Афганистана в сторону России и стран ЦА, и не допустить распада этой республики», – резюмирует Евсеев.

Напомним, что после вывода американских войск практически со всей территории Афганитана талибы в считанные дни захватили власть в стране. Сейчас под контролем НАТО остается аэропорт Кабула, который фактически штурмуют толпы желающих покинуть покинуть Афганистан, по которым стреляют американский военные.

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