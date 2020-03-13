В Италии предложили механизм для поэтапной отмены антироссийских санкций

13.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Негативные тенденции в отношении укрепления связей между Москвой и Брюсселем всё еще чувствуются, но есть возможность снизить градус политической напряженности.

Об этом в интервью «Известиям» заявил президент Ассоциации итальянских промышленников в РФ Эрнесто Ферленги, отвечая на вопрос, не наметилось ли в настрое ЕС хотя бы малейших сдвигов во взгляде на антироссийские санкции.

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«Негативные тенденции в отношении укрепления связей между Москвой и Брюсселем всё еще чувствуются. И санкции, как мы видим, пока остаются», – сказал Ферленги.

При этом он обратил внимание, что Европейская комиссия в прошлом году представила проект Green Deal («зеленый пакт» для Европы), который предусматривает изменение модели развития Европы в сторону большей гармонии с окружающей средой. В этом проекте запланированы беспрецедентные инвестиции в триллион евро до 2050 года с целью преобразования промышленности Европы, которые помогут минимизировать выбросы в атмосферу СО2 и будут способствовать сохранению окружающей среды.

«Мы могли бы предложить ЕС поддержать новые пилотные проекты, которые сейчас находятся под секторальными или финансовыми санкциями, выведя их из-под действия ограничительных мер при условии, что их реализация будет соответствовать политике Евросоюза в сфере защиты экологии.

Это в первую очередь помогло бы увеличить экспорт европейских компаний в РФ в период глубокого кризиса, а также поспособствовало бы трансформации сотрудничества наших стран, которая приведет к локализации производства на территории России, где, учитывая планируемые огромные инвестиции в национальные проекты, будет создан необходимый спрос.

Также идеологически это позволило бы снизить градус политической напряженности и дать толчок к развитию инновационных «зеленых технологий». Это наш общий вызов, который объединяет все страны в попытке сделать будущее намного лучше», – считает президент Ассоциации итальянских промышленников в РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Италии обещали поднять перед Брюсселем вопрос отмены антироссийских санкций.

Кроме того, в Киеве жалуются, что европейские страны всё больше разворачиваются в сторону России по вине Италии, которая на протяжении последних лет последовательно придерживается риторики снятия санкций и налаживания диалога с Москвой.