В Израиле подняли на смех «кабалистическое проклятие Путина» от Корбана
Заявление о том, что против президента России Владимира Путина проведён древний обряд «Пульса де-нура», который якобы является проклятием, – это ерунда, которая работает только для тех, кто в нее верит.
Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил исследователь иудаизма Пинхас Полонский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Полонского, в первую очередь, такой обряд работает в отношении тех, кто его совершает. При этом, согласно иудаизму, применялся он в отношении провинившихся ангелов.
«Означает оно совершенно не кабалистическое проклятие, а обозначает оно мистическое наказание ангела. Если это переводить буквально, то «пульсо» – это пульс, это латинское слово, а «нура» – это огонь. «Пульса де-нура» – это такие, огненные розги как бы, которыми наказывают ангелов в высшей мере.
В источниках еврейских это не действие человека, это действия Всевышнего по наказанию ангелов, никакой человеческой процедуры там вообще близко нет. Уже сегодня в последнее время это вдруг стали некоторые воспринимать как будто бы это молитва о смерти кого-то, кабалистическое проклятие. Но это все просто запугивание, совершенный новодел. Ничего такого в иудаизме, в принципе, нет.
Это примерно как отлучение, чтобы он умер и так дальше. Но если бы это вообще было действенным, тогда бы, например, почему во время Второй Мировой войны мудрецы не сделали этого против Гитлера и не остановили катастрофу? Если бы это было возможно, то все кабалисты это сделали», – сказал эксперт.
«То есть, это все просто полная чушь, верить в то, что эта вещь действенна. Вообще, проклятие действует на тех людей, которые в это верят, поэтому, если кто-то верит, что против него проклятие, то это может действительно повлиять чисто психосоматически.
С другой стороны, на того, кто накладывает на кого-то проклятие, это всегда бумерангом возвращается к нему самому – он-то верит в действие проклятия, поэтому он и думает, что может других проклясть, поэтому проклинать других – это бить по самому себе», – заявил Полонский.
Напомним, ранее украинский рейдер-миллионер, бывший соратник олигарха Игоря Коломойского Геннадий Корбан заявил, что провёл обряд «Пульса де-нура» в отношении президента России Владимира Путина.
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