В Казахстане методично готовят почву для смены русских названий северных городов

В Казахстане квазигосударственная компания «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) планирует переименовать железнодорожные станции, в том числе и станцию города Уральск в Орал, что несомненно является подготовительным этапом к смене русских названий областных центров западного, северных и восточного регионов республики.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации республики. В рамках данного распоряжения предполагается сменить и другие русские названия станций на казахские, но упор сделан именно на областном центре Уральске, тогда как обратное возвращение вокзалу в столице имени Астана вместо Нур-Султан больше выполняет роль прикрытия.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Насквозь убыточная компания КТЖ, сотрясающаяся от постоянных коррупционных скандалов, которая держится на плаву благодаря вливаниям из бюджета и пенсионного фонда, оказалась вдруг впереди процесса дерусификации. Но это вовсе не случайно, так как менеджменту специально поставили такую задачу из Акорды (администрации президента РК), так как необходимо продемонстрировать, что это якобы не решение правительства, а сугубо «инициатива» самих железнодорожников.

Самое смешное, что сейчас настоящие рядовые железнодорожники с мест, в той же, например, Мангистауской области, требуют смены вороватого начальства и устраивают акции протеста, обвиняя руководство КТЖ в развале отрасли.

Но обманываться тут не надо, так как без указаний со стороны президента и его правой руки – госсоветника и штатного русофоба Ерлана Карина — никакие переименования железнодорожных станций невозможны в принципе.

Просто это такой очередной пробный, так как сейчас ускоренно создаётся та самая почва и проводится подготовительная работа через переименование железнодорожных станций по уже окончательному переименованию Уральска, Петропавловска, Павлодара и Усть-Каменогорска, а так же областей.

В ситуации с «Казахстанскими железными дорогами» правящая казахстанская компрадорская верхушка заодно проверяет реакцию Москвы, так как действуя тихой сапой, рассчитывает провернуть операцию медленно и незаметно. В Астане думают, что российскому руководству не до этого и на дальнейшее охлаждение отношений с РК там из-за каких-то наименований железнодорожных станций не пойдут.

Не зря же, что именно по такой же схеме перед самым празднованием Нового года 27 декабря Государственная комиссия по окончательной реабилитации объявила об оправдании уголовников-бандитов, террористов, басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, надеясь, что Кремль промолчит, а затем и вовсе закроет на это глаза.

Но как я и писал до этого в предыдущем материале, бесследно это не пройдет, особенно в деле дальнейшего раскручивания маховика тотальной декоммунизации и дерусификации, так как теперь у властей появился конструкт, по которому СССР объявляется преступным государством, его акты отменяются, а уничтожение прежних названий вписывается полностью в проводимую политику «деколонизации сознания».

Массовое переименование улиц и населённых пунктов после принятия в конце января 2022 года в парламенте закона «О вывесках», который призван стереть всю русскую топонимику в РК и ввести латиницу, тому самое прямое доказательство. Случай же с переименованием железнодорожной станции Уральск в Орал лишь очередной маркер и шажок в выбранном геополитическом направлении по переориентации на Запад.

И в этот раз Астана, по моему мнению, действительно решится на окончательную смену названий областных центров, на что не шёл в своё время Нурсултан Назарбаев, опасаясь реакции Москвы. Ведь сейчас в казахстанском правящем классе уверовали, что на данный момент Россия якобы ослабленный игрок, втянутый в многолетнее противостояние с США и ЕС на Украине, что и создаёт благоприятную возможность максимально ускорить процесс нацификации и дерусификации внутри Казахстана.

И не надо обманываться по поводу интервью Касым-Жомарта Токаева, которое он дал газете «Егемен Қазақстан» за несколько дней до Нового года, где пропел дифирамбы лично Владимиру Путину и выразил показную лояльность Пекину. Главной задачей данной публикации – было как раз стремление нейтрализовать и затушевать негативный фон, образовавшийся в результате решения Государственной комиссии по окончательной реабилитации об оправдании нацистских пособников, а также от действий по дальнейшей передаче месторождений стратегических ресурсов западным корпорациям.

При этом два года назад в январе 2021 года в своей статье «Самое дорогое – это независимость» в этой же самой газете «Егемен Қазақстан» президент РК говорил о «голодоморе», устроенном руководством Советского Союза, утверждая вопреки всем научным данным, что от голода 1932-33 годов якобы погибло три миллиона казахов. А сам процесс уничтожения нации со стороны русских коммунистов он обозначил с момента голода 1921 года, якобы учинённого самим Лениным.

Поэтому главный разработчик концепции «многовекторной политики» при дворе экс-Елбасы лишь лавирует, пытаясь ублажить сразу всех, притупить бдительность и продемонстрировать свою мнимую лояльность. Усыпить внимание России на южном и среднеазиатском направлении и есть главная задача подобных статей.

В действительности внутри Казахстана только усиливается русофобская кампания по поиску «сепаратистов», осуждены на длительные сроки заключения в ноябре минувшего года участники Петропавловского «совета трудящихся», на три года из десяти лет отправляется в колонию тюремного или «крытого типа» сторонник объединения с Россией Ермек Тайчибеков, где его могут попросту уничтожить, инсценировав самоубийство.

И вот перед самым Новым годом осудили на шесть лет и восемь месяцев заключения еще и участника СВО бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Шомполова с позывным «Зубрак». Он воевал под Артёмовском и получил ранение, а затем вернулся на родину для прохождения лечения. В итоге был арестован по наводке украинских спецслужб, а затем предстал перед Казыбекбийским районным судом города Караганды.

Ранее Комитет Национальной Безопасности (КНБ) заявлял, что с начала СВО им было возбуждено еще 10 уголовных дел в отношении тех, кто воевал на Украине. Это, не считая тех трёх десятков граждан РК, которые были осуждены с 2016 года за участие в качестве добровольцев в боевых действиях на стороне республик Донбасса. Все они были задержаны по материалам, собранным СБУ и переданным КНБ для дальнейшего их предания суду после пересечения границы Казахстана.

Как видим, на примере Шомполова данная практика совместной деятельности с украинскими спецслужбами продолжается. В число жертв такой «охоты» надо включить еще с пару десятков граждан РК, осужденных по наводке блогеров из «незалежной». То есть сейчас в токаевских застенках уже формируется приличный такой список сторонников России, которых упекли на нары по сфабрикованным делам именно за их убеждения.

И как вишенка на торте – уже в январе казахстанский оператор Otau TV исключил из сетки вещания российские телеканалы, в том числе «Первый канал», как сообщило агентство Sputnik. Данная сокращённая доля с «новостным информационным нарративом» была заменена на каналы развлекательного, фильмового и познавательного характера. И хотя затем посыпались заявления о том, что якобы это сделано за неуплату и по хозяйственно-коммерческим причинам, факт остаётся фактом – пространство для вещания российских СМИ сократилось.

То есть тактика удава – медленного вытеснения российского информационного присутствия, сокращение пространства для использования русского языка, переименование советских и русских названий улиц и населённых пунктов, а также аресты сторонников «русского мира» уже дают свои плоды. Иными словами, Казахстан движется твёрдой поступью по украинскому пути, порывая окончательно с единым социокультурным пространством и со своим историческим советским прошлым.

На этом фоне предстоящие переименования Уральска, Петропавловска, Павлодара и Усть-Каменогорска не должны уже казаться никому неожиданным событием.