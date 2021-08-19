В Казахстане раскручивается новая русофобская кампания

19.08.2021, Москва, Айнур Курманов

Засвеченный и разоблаченный провокатор спецслужб Куат Ахметов, создавший в Казахстане знаменитые «языковые патрули», снова пытается развернуть русофобскую кампанию, но уже в связи с якобы возбужденным полицией уголовным делом на себя. В преследовании он обвиняет не просто российские власти, а самого премьера Михаила Мишустина, который якобы чуть ли не сам отдавал приказы МВД РК на проведение допросов и даже послал своих представителей наблюдать за этим процессом.

Всё это походит на какой-то розыгрыш, но это выдается на полном серьезе и демонстрируется как пример «карающей руки Москвы». В частности, блогер Куат Ахметов, заставлявший пожилых русских женщин просить прощения и унижаться на камеру, теперь заявил о том, что на него открыли уголовное дело по статье 174 УК РК за разжигание межнациональной розни, а во время допросов присутствовали, оказывается, и помощники главы правительства РФ. Во время таких душещипательных бесед от него также требовали закрыть ютуб-канал, где выкладываются те самые провокационные ролики.

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Вся эта каша выливается в социальные сети с целью подстегнуть националистическую волну внутри страны как раз в момент визита российского премьера в Казахстан. И еще показать казахоязычной аудитории, что на самом деле его преследуют как казахского патриота, защищающего родной язык от посягательств разбушевавшейся империи. То есть в очередной раз этим подкрепляется и раздувается образ врага в лице соседней России, а из Куата Ахметова лепят внутри страны образ великомученика, страдающего за национальные интересы.

Куат Ахметов.

Примечательно, что как раз накануне визита Мишустина блогер заставил извиняться за употребление русского языка (который, напомню, имеет в Казахстане статус официального) главу отдела контроля медико-социальной экспертизы Атырауской области Эмилию Гречаник. Её телефон и фотография были выложены в открытый доступ. Подобные записи Куат Ахметов выкладывает практически каждый день, подражая своим украинским коллегам.

То есть прежнее заявление первого заместителя главы администрации президента РК Даурена Абаева, отвечающего за идеологию, о том, что казахстанские власти не приемлют проявления «пещерного национализма», оказалось настоящим блефом, сделанным лишь для успокоения Кремля. На самом деле никто из силовиков данного блогера не остановил, а наоборот, дал возможность унижать уже государственного чиновника в лице Эмилии Гречаник.

А для имитации бурной деятельности на наших глазах был разыгран очередной спектакль в лице нового видеовыступления Куата Ахметова о якобы возбужденном уголовном деле и «жестоких допросах», которых, возможно, даже и не было. Поверьте, что если бы власти хотели реально наказать наци-блогера, то его давно бы арестовали, а ютуб-канал закрыли. Поэтому нынешние громогласные заявления – игра на публику, ведущаяся политехнологами из недр Акорды (администрация президента).

О том, как неугодных людей тут же бросают в тюрьмы, служит пример сторонника сближения с Россией Ермека Тайчибекова, который только за интервью двум зарубежным изданиям с осуждением погрома дунган казахскими националистами был сразу отправлен в СИЗО Алматы. А Куат Ахметов якобы только под следствием, но продолжает свою активную деятельность. Более того, у него уже много сторонников и сформированы такие же группы «языковых патрулей» во всех регионах страны.

На самом деле все националисты без исключения в Казахстане работают под полным контролем и по указке Комитета национальной безопасности (КНБ), то есть являются завербованной агентурой и выступают строго по приказу. Если таковых показательно и арестовывают, то только для создания видимости. Затем данные персонажи каются, признают свою «вину» и сразу же благополучно освобождаются из заключения, потом снова продолжают свою «оппозиционную деятельность». На данный момент нет в заключении ни одного казахского нацика, хотя фактов преступлений на национальной почве хоть отбавляй.

Показателен пример казахского националиста Серикжана Мамбеталина, который был арестован в октябре 2015 года по статье за разжигание межнациональной розни. Он активно покаялся и уже в марте 2016-го получил 8 месяцев заключения и с учетом отбытого срока обрел свободу. Затем принял активное участие в создании провластного прозападного национал-либерального движения «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»), выступавшего за признание «голодомора», за выход из ЕАЭС и запрет коммунистической идеологии. В итоге как «политзаключенный» получил британское гражданство, но продолжает свою активную нацистскую русофобскую деятельность как в РК, так и за рубежом.

Эта технология активного использования властями националистических движений была разработана и активно обкатана еще в конце 90-х и начале нулевых главным идеологом Маратом Тажиным, который и сейчас при участии таких чиновников, как Даурен Абаев продолжает патронировать и направлять деятельность многих известных деятелей бывшего «Жана Казахстана». Все эти нацики очень важны для правящей элиты в целях раскола общества и отвлечения казахов от тем нищеты, безработицы, повальной коррупции и кризиса госуправления на фоне нынешней пандемии.

Вангую, что наци-блогер Куат Ахметов повторит судьбу Серикжана Мамбеталина. То есть даже если он и будет посажен, то только в качестве театрального персонажа, когда его рейтинги в качестве медийной личности подскочат в разы. Ведь он на суде, если дело дойдет до него, будет изображать жертву репрессий со стороны России. Не исключено, что может даже признать свою «вину», а затем выйдет на свободу и возглавит уже новое более массовое националистическое движение.

Повторюсь, что дело вовсе не в этом отдельном агенте-провокаторе, по приказу изображающего ярого нациста, а в общем курсе «украинизации» или построения моноэтнического государства, где русофобия является неотъемлемой частью правящей идеологии. К тому же власти запланировали полный перевод всего школьного обучения на казахский язык, этот процесс должен завершиться к 2023 году. В эти же сроки завершится и перевод казахского языка с кириллицы на латиницу.

По сути, все эти провокации должны не только помочь выдавить русский язык из общественной жизни, но и доказать всем необходимость отрыва страны от России и неизбежность разрушения единого социокультурного пространства. Помимо «языковых патрулей», которые сейчас заполнили всё информационное пространство, власти готовят реабилитацию карателей и пособников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, а также увековечивание «Голодомора», который будет признан доказательством геноцида казахов и преступной сущности СССР.

А так как Россия является правопреемником СССР, то естественно она, как и коллективно весь русский народ, объявляются ответственными за произошедшее в 20-е и 30-е годы. Можно даже ожидать, что рано или поздно Нур-Султан (Целиноград) затребует от Москвы компенсаций за годы террора и колониальной оккупации. Поэтому в глазах националистической массы, являющийся базой и опорой нынешнего престола, Куат Ахметов настоящий герой, возглавивший борьбу с «тоталитарным наследием» в виде русского языка.

Ясно одно, что необходимо реальное противодействие самому курсу, направленному на отрыв от России и дальнейшую интеграцию с Турцией, на создание новых «учебных центров» Пентагона и американских военно-биологических лабораторий, так как языковый вопрос уже является производным от этого. Власти Казахстана таким образом стараются реабилитацией нацистских пособников, признанием «голодомора», созданием националистических движений и «языковых патрулей» оправдать и прикрыть свой геополитический разворот в сторону Запада.