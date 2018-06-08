08.06.2018, Харьков, Марк Старолисов

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В Харькове объявился стукач Вятровича

Все памятники и мемориальные доски в честь маршала Георгия Жукова в Украине должны быть демонтированы. Об этом идет речь в письме Института национальной памяти в адрес депутата харьковского облсовета от “Самопомощи» Дмитрия Булаха.

Депутат, известный в регионе своими хунвейбинскими выходками, в Facebook, опубликовал копию документа. По сути, это ответ на его донос в контору Вятровича, в котором он, типа, спрашивает, можно ли местным нацикам сносить памятные знаки в честь Жукова.

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Вятрович ответил, что можно. И стал перечислять, почему. Бандеровский идеолог припомнил и подавление крестьянского восстания на Тамбовщине в 20-х годах прошлого века, и участие в ликвидации хортистского мятежа в Венгрии в 1956 году. Был в его ответе и такой аргумент: «своими приказами он обрек на уничтожение сотни тысяч украинцев, призванных в 1943 году» (как будто призванные до этой даты жители УССР под руководством Жукова не воевали и не погибали).

Были там и другие аргументы, столь же притянутые за уши. Не было в нем только тех побед — и под Москвой, и в Белоруссии, и взятия Берлина, — которые прославили маршала во всём мире и которые до сих пор не дают покоя недобитым нацистам, одним из которых является Вятрович. С нападками на маршала и протаскивается в повседневную жизнь героизация этнической чистки и зависти к победителям.

Поэтому, по мнению украинской реинкарнации Геббельса, памятники маршалу «подлежат демонтажу, а объекты топонимики, названные в его честь — обязательному переименованию».

Между тем в Харькове в апреле «активистам» с нацистским душком отказали в их желании вмешиваться в память горожан и снести памятник маршалу Жукову. Проспект и станцию метро переименовали, мемориальную доску и бюст из подземелья припрятали до лучших времен, а памятник оказался тем самым рубежом, на котором остановилось городское и районное начальство. Руководитель администрации Немышлянского района (назначена мэром) Татьяна Топчий сказала, что монумент демонтировать не будут, поскольку он находится в реестре памятников и не подпадает под закон о декоммунизации, и добавила, что сейчас нет оснований для демонтажа памятника.

Когда местные нацики попытались свалить этот памятник, городские власти его тут же восстановили. Сохраняется и мемориальная доска в Балаклее, где солдат Егор Жуков в 1915 году учился на унтер-офицера перед отправкой на фронт Первой мировой войны. Пока от рук нациков пострадала мемориальная доска на харьковской школе № 127.

Что же предлагает Вятрович взамен Жукова? Вернее, кого? Исполнителя убийства в Бабьем Яру Рогача. Идеологов Холокоста Самчука и Телигу. И других столь же «достойных» персонажей, вышедших из мельниковского и бандеровских крыльев ОУН. Удивительно, как он до сих пор не озаботился увековечением памяти бандеровского зама Стецько, ставшего символом сотрудничества укронацистов с их немецкими коллегами и в открытую поддерживавшему этнические чистки.

Нужны ли Харькову такие «герои»? Нет, конечно. И неудивительно, что «настучал» Вятровичу именно представитель «Самопомощи».

Дмитрий Булах

Ведь как говорят о ее лидере, львовском мэре Садовом, «что у Садового на уме, то у Тягнибока на языке». А члены и этой партии — те же «свободовцы», только научившиеся пользоваться унитазом и сморкаться в платок, а не в свою вашиванку.