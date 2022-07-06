Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На Украине, несмотря на высокий процент гибели среди иностранных наемников, продолжают находиться «солдаты удачи».

Британское издание Daily Mail 5 июля рассказало о конце карьеры одной из них, 39-летней гражданки Бразилии Талиты да Валле (Thalite do Valle).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Экс-модель и «элитный снайпер», как её называет издание, которая размещала военные съёмки на Youtube, погибла на прошлой неделе в на Украине во время ракетного удара ВС РФ.

Сообщается, что снаряд поразил «бункер, в котором находилась модель во время бомбардировки северо-восточного города Харьков».

Погиб также Дуглас Буриго (Douglas Burigo), 40-летний бывший солдат Бразильской армии. По имеющимся данным, это произошло при повторном ударе, когда он вернулся в бункер, чтобы найти Талиту.

Навыки снайпера Талита получила в рядах Пешмерги, когда она воевала в Ираке на стороне вооружённых сил независимого Курдистана против ИГИЛ.

Искательница приключений много путешествовала по миру, принимая (по версии Daily Mail) участие в различных «гуманитарных» миссиях.

Когда Да Валле была моложе, она изучала юриспруденцию, а затем работала в качестве актрисы и модели. Западные издания пишут, что на Украине Талиту сопровождал некий писатель, который фиксировал её снайперские «подвиги», чтобы потом «превратить эту документалистику в книгу».

Брат «смертельной снайперши», Тео Родриго Виера (Theo Rodrigo Viera) рассказал о том, как Талита общалась с семьёй в течение последней недели. Она только что прибыла в Харьков, но объясняла, что говорить слишком долго опасно, потому что у русских есть дроны, которые мониторят разговоры по мобильным телефонам.

История бразильской охотницы на людей ещё раз доказывает справедливость наказания, предусмотренного законами народных республик Донбасса для подобных «солдат удачи».

Кстати, украинские «побратимы» не то что не берегут жизни наемников, напротив, прикрываются ими на самых опасных направлениях. Так произошло, например, в Лисичанске с белорусами из полка имени Кастуся Калиновского.