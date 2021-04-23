В Херсоне депутаты горсовета подрались из-за российского флага и Порошенко

23.04.2021, Херсон, Игорь Шаповалов

Новости Украины

Попытка херсонских депутатов призвать украинские власти к введению санкций против Петра Порошенко обернулась настоящим скандалом с рукоприкладством.

Так, во время сессии Херсонского облсовета прямо на трибуне сцепились депутат ОПЗЖ и депутат «Европейской солидарности», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Медведчуковец Егор Устинов апеллировал к высшим органам государственной власти с требованием наложить персональные санкции на экс-президента Украины Петра Порошенко.

В это время депутат от порошенковской «Евросолидарности» Сергей Хлань попытался подкрасться к обидчику и повесить на выступающего табличку с российским триколором и надписью «Пособник оккупанта».

Однако Устинов проворно выскользнул из объятий оппонента, после чего завязалась потасовка и словесная перепалка, а также вмешались подоспевшие на помощь депутаты ОПЗЖ. Хланя увели от трибуны, а плакат порвали.

Стоит отметить, что в своём выступлении Устинов заявил, что на Порошенко необходимо наложить санкции, потому что он обвинял президента Украины Владимира Зеленского в профнепригодности. При этом критика действующего главы государства в обращении была названа «антигосударственной деятельностью».

Напомним, ранее в оккупированном Украиной Славянске случился настоящий переполох, когда в здание местного облсовета внесли флаг РФ.