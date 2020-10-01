01.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Политические репрессии, СБУ, Украина, Херсон
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В Херсоне затравленную учительницу заставили отречься от русских


Херсонские силовики заставили отречься от России учительницу русского языка и литературы местной школы №28 им. А.С. Пушкина Викторию Бойко.

После травли в соцсетях и публикациях в местных стукаческих СМИ, где говорилось, что педагог сотрудничает с фондом «Русский мир», а значит является «российским агентом», Бойко была вынуждена публично заявить, что не имеет к этому никакого отношения и является патриоткой Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Распространенные относительно меня ведомости вызвали немалую заинтересованность со стороны СБУ, куда меня пригласили для дачи пояснений по сути. Разговор с ними имел напряженный характер, поскольку меня обвиняли в сотрудничестве с Фондом и предупредили о нецелесообразности любого взаимодействия с россиянами.

Я открыто заявляю, что породные беседы являются стрессом для рядового гражданина. Потому решила обратиться с официальным письмом на электронный адрес Фонда «Русский мир», чтобы мои персональные данные убрали с их официального сайта, так как я не представляю их интересы и не имею намерений сотрудничать с ними. И меня услышали. Я больше не нахожусь в списках Фонда «Русский мир». Прошу СБУ не преследовать меня и моих родственников, я – украинка, не имею какого-либо отношения к РФ», – написала Бойко.

Бывший депутат Верховной рады от Херсона Алексей Журавко отметил, что заявление Бойко сделано под давлением, поскольку СБУ открыто занялась террором русскоязычных преподавателей в области.

«Репрессии против учителей русского языка в Украине вышли на новый жестокий уровень. СБУ ведет себя как карательный орган «СС-гестапо». эти неучи продолжают уничтожать учителей, запрещая им говорить по-русски, думать по-русски, и учить детишек русскому языку. Как говорится, провели «супер-операцию», довели учительницу до того, что она отказалась от какого-либо сотрудничества в рамках русской культуры и взаимодействия с Фондом «Русский мир».


Мало того, она вынуждена была в своем блоге, в Фейсбуке, попросить, чтобы ее удалили с сайта Россотрудничества. Это ж надо быть такими негодяями, – затерроризировать женщину, вызывая ее в СБУ для допросов, как «врага народа», чтобы она отказалась от своего родного. Ну не гестапо ли после этого СБУ?», – написал Журавко в своем блоге.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинские силовики арестовали главу общественной организации «Русичъ» в Херсоне, преподавателя местной академии непрерывного образования Татьяну Кузмич, обвинив ее в госизмене.

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