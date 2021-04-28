В Херсонской области ВСУ отрепетировали «быстрый отход» под прикрытием дымовой завесы

28.04.2021, Херсон, Игорь Шаповалов

Новости Украины

В Херсонской области на одном из полигонов ВСУ прошли учения экипажей ракетных комплексов «Точка-У».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время тактико-специальных учений экипажи вышли в район боевого применения и произвели топографическую привязку перед проведением условных пусков по местам загрузки на корабли морского десанта условного противника, а также по условному тактическому десанту на вертолетах», – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в ходе мероприятия экипажи отточили слаженность своих действий в совершении марша, занятии боевых позиций, наведению и слаженному отходу.

Отметим, что, судя по опубликованному Министерством обороны видеоролику, учения были крайне незамысловатыми – несколько ракетных комплексов выехали в поле, заняли «огневые позиции», после чего оперативно «сложились» и убрались восвояси.

«После первого этапа учений воины-ракетчики продемонстрировали быстрый отход и смену огневых позиций. Уже, в завершение, экипажи под прикрытием дымовой завесы скрытно отправились к районам сосредоточения», – пояснили в пресс-службе.

Учения прокомментировал российский военный корреспондент Андрей Руденко.

«Киев потихоньку переходит все берега. Не пора ли дать по носу? На сегодняшний день всё, что там происходит, мне напоминает «обезьяну с гранатой». Когда сосед не хочет жить мирно, его вначале предупреждают, потом бьют, а если и это не помогает, просто выселяют», – написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, за день учений визит в Херсонскую область совершил президент Украины Владимир Зеленский – он заявил, что прилетел проверить состояние армии, которая должна быть готова к тому, что Россия вновь вернет свои войска к украинским границам.