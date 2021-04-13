В Хорватии усташист осквернил памятник антифашистам

13.04.2021, Белград, Алексей Топоров

В хорватской Риеке сторонник неоусташизма испортил памятник борцам антифашистского сопротивления времен Второй мировой войны.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Памятник героям антифашистского сопротивления, установленный в хорватской Риеке в 1949 году, был исписан усташескими граффити: буквой U с «ушками», являющейся символом усташизма, аббревиатурами NDH (Независимая Держава Хорватская – марионеточное, союзное Третьему Рейху государство) и ZDS (Za dom spremni! – За Отечество готовы!, исторический девиз усташей).

По имеющейся информации, вандал был оперативно пойман полицией, однако, если судить по предыдущим подобным акциям, которые происходят в Хорватии с завидной регулярностью, он вряд ли понесет серьезное наказание.

Дело в том, что у довольно крупной части хорватского общества до сих пор сильны неусташеские симпатии и реваншистские настроения, а первый год независимости Хорватии – 1991 год, был омрачен варварским разрушением и разграблением мемориала на месте бывшего концентрационного лагеря Ясеновац, в ходе которого были уничтожены и утеряны многие бесценные документы, свидетельствовавшие о зверствах хорватских усташей по отношению к сербам, евреям, цыганам и хорватско-бошнякским антифашистам. Центр удалось восстановить только годы спустя под нажимом мирового сообщества.