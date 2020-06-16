Хорватские неоусташи пугают сербов висельным деревом

16.06.2020, Белград, Алексей Топоров

На одной из улиц столичного хорватского Загреба появилось очередное сербофобское графити, отсылающее ко временам усташеской Независимой Державы Хорватской времен Второй мировой войны.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Граффити изображает дерево с повешенными людьми и подписью на английском «Serbian Family Tree» (Сербское фамильное древо). Само изображение отсылает ко временам Второй мировой войны и усташеской Независимой Державы Хорватской, когда хорватские нацисты массово вешали сербов на деревьях, а в их среде был популярен (и остается таковым среди их последователей и по сей день) лозунг: «Srbe na vrbe!» (Сербов на вербы!).

Что характерно, надпись появилась на улице Чавоглавской, названной так в честь родного села праворадикального певца Марко «Томпсона» Перковича, который в своем творчестве также активно использует усташеские символы и девизы.

«Каковы образцы [для подражания], такова и молодежь, – прокомментировал в своем твиттере ксенофобское граффити Сербский народный совет Хорватии. – Вы замалчиваете партизанское сопротивление фашизму в образовательной системе, в политике, разрушением памятников … и затем получаете «храброе» поколение».

Надо отметить, что «висельное дерево» – не первая ксенофобская выходка, произошедшая в столичном Загребе за последние дни. Так, ранее футбольные фанаты ФК «Динамо» (Загреб) растянули на другой столицы плакат «Вы…м сербских женщин и детей» и флаги неоусташеского карательного подразделения 90-х ХОС.

А чуть позже на одном из загребских зданий появилась надпись: «В хорватском городе Вуковаре (намек на войну 1991 года – ред.) многие четники (аналог русских казаков –ред.) оставили свои бороды. Мы сломаем все ваши пальцы, а не только три (православное троеперстие – символ сербских патриотов – ред.). Убей серба!».