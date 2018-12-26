26.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Провокации, Россия, Скандал, Украина
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В Киев из Крыма свезли меджлисовскую агентуру на «курсы повышения квалификации»

Меджлисовцы свезли в Киев своих соратников из Крыма и разных областей Украины, и провели для них курсы ораторского искусства, назвав это «академией публичной дипломатии крымских татар».

Об этом в своем блоге похвастался член запрещенной в РФ группировки Эскендер Бариев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он также опубликовал фото «студентов академии», но замазал их лица в фоторедакторе.

«Надеюсь, что знания и опыт, полученные слушателями Академии будут эффективно применены в ненасильственной борьбе за де-оккупацию Крыма, защиту прав человека в оккупированном Крыму и коллективных прав крымско-татарского народа», – написал Бариев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бывший главарь экстремистского Меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев похвастался, что получает из Крыма всю необходимую информацию в режиме онлайн.

Также говорилось о том, что меджлисовцы подготовили методичку для своих агентов в Крыму.

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