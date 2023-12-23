В Киев недовольны: ЕС не собирается тратить на Украину украденные у РФ деньги

Игорь Шкапа.  
23.12.2023 13:33
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Россия, Санкции, Украина, Финансы


Евросоюз допустил возможность конфискации замороженных российских активов, но не планирует тратить эти деньги на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Евросоюз допустил возможность конфискации замороженных российских активов, но не планирует тратить эти деньги на...

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«Евросоюз наконец утвердил 12-й пакет санкций, куда, кроме прочего, впервые включили возможность конфисковать финансовые активы российских юридических или физических лиц для дальнейших выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства или российских компаний.

Еще раз, не ради компенсации Украине, а чтобы зарезервировать возможность выплатить европейским компаниям средства, которые они могли потерять из-за «экспроприации» в РФ», – возмущается автор публикации.

По его словам, «за два года войны европейцы так и не смогли полноценно наказать Россию за полномасштабное вторжение».

«А почему? Ответ прост. Евро — одна из свободно конвертируемых валют, в которой также держат резервы другие страны, включая государства-сателлиты (прямые и косвенные) для путинского режима.

Как следствие, кому хочется сейчас «потерять этот рынок» по формированию резервов в евро. Не дай бог, все из авторитарных режимов перейдут на резервы в китайских юанях, что уже сделали на России», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», американская пресса сообщила, что президент США хочет отдать Украине украденные у России деньги.

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