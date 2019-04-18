В Киеве адвокат экс-беркутовцев заявил, что суд отказался заслушивать грузинских свидетелей расстрелов на Майдане “по звонку из АП”

18.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Во время сегодняшнего заседания Святошинский суд Киева в рамках рассмотрения дела об участии сотрудников “Беркута” в расстрелах граждан во время Майдана отказался заслушивать ряд свидетелей после телефонных звонков из администрации президента Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил на своей странице в Фейсбуке адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский.

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“Защита сотрудников “Беркут” обратилась в суд с ходатайством допросить еще двоих свидетелей – граждан Грузии Бежиташвили Георгия и Баджаладзе Цезари. Эти лица обладают дополнительной информацией о руководителях снайперских групп на Майдане и готовы назвать фамилии представителей нынешней украинской власти, который стояли за расстрелами. Очевидно, что в преддверие выборов, никому не нужно, чтобы эти фамилии прозвучали. По нашей информации, дополнительным стимулом для отказа стали звонки из Администрации Президента Украины. О саботаже расследования расстрелов на Майдане со стороны АП также на днях заявлял и Сергей Горбатюк”, – заявил он.

Горошинский также заявил, что свидетели были готовы подтвердить в суде причастность к работе снайперов представителей действующей власти – Парубия, Пашинского и Парасюка, которые якобы утром 20 февраля 2014 года дали приказ “открыть огонь на поражение по сотрудникам милиции и протестующим с целью создать панику и хаос”.

По словам адвоката, защита “экс-беркутовцев” предлагала суду заслушать показания четырех грузинских свидетелей: Нергадзе Кобы, Ревазишвили Александра, Бежиташвили Георгия и Баджаладзе Цезари. Также он заявил о намерении «настаивать на допросе важнейших для этого дела свидетелей”.

Ранее находящиеся в СИЗО экс-беркутовцы написали письма в Европу с просьбой создать международную комиссию для расследований преступлений на Майдане. Они просили обратить внимание на ряд расследований зарубежных журналистов, в которых граждане Грузии признаются, что представителями нынешней власти при содействии экс-президента Грузии Саакашвили в 2014 году были привезены несколько групп снайперов для расстрелов людей на Майдане.

Напомним, как ранее сообщал ПолитНавигатор, в декабре 2017 года находящиеся в СИЗО экс-беркутовцы написали письма в Европу с просьбой создать международную комиссию для расследований преступлений на Майдане, а также призвали обратить авнимание на факты участия в кровавых событиях грузинских снайперов. В свою очередь, адвокаты экс-беркутовцев обратились к суду с просьбой допросить двух граждан Грузии – Тристана Цителашвили и Кобу Неградзе, которые выразили готовность рассказать правду о работе грузинских снайперов.

В марте 2018 года по ходатайству защиты экс-беркутовцев Святошинский суд направил в Министерство юстиции Украины запрос об организации допроса Нергадзе и Ревазишвили в порядке международно-правовой помощи.

Ранее итальянский “Canale 5”, входящий в медиахолдинг Mediaset S. p.A. бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина “Украина: скрытые истины”. Он встретился с тремя гражданами Грузии Нергадзе, Ревазишвили и Кваратескелия, которые утверждают, что якобы именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Майдана, и сотрудников “Беркута”.