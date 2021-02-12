В Киеве американских демократов считают более пророссийскими, чем республиканцев

12.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

При президенте США Джо Байдене на уровне практической дипломатии Вашингтон не будет стремиться к конфликту с Россией.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским интернет-изданием «Апостроф», высказал председатель правления Международного центра перспективных исследований, экс-директор департамента европейской интеграции секретариата Кабинета министров Украины Василий Филипчук.

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«Если посмотреть на последние 30 лет, то демократы всегда были более пророссийскими, чем республиканцы. Да, произошла смена позиций, когда Трамп позволил себе слишком лишние вещи и свободу в отношении России. Тогда неожиданно демократы стали более русофобскими, нежели республиканцы. Сейчас все постепенно вернется на круги своя», – говорит Фипчук.

Он говорит, что прежний президент США Дональд Трамп якобы был дружественным по отношению к России, но при нем не смогли продлить действие договора об ограничении наступательных вооружений.

«А вот Байден пришел, и буквально за две недели такой многострадальный документ согласовали без проблем. То есть на уровне риторики будут сохраняться попытки удовлетворить американского потребителя, американский политикум – и республиканцев, и демократов – в Конгрессе жесткой линией и в отношении Китая, и в отношении России. Хотя опять же, Байдена обвиняли в том, что он прокитайский, что его сын зарабатывал на Китае. Но мы видим: Китай – враг №1», – отмечает дипломат.

«Что касается России, я думаю, будет так же, – считает Филипчук. – Но на уровне практической дипломатии, я думаю, главная разница, которую мы можем ожидать – это желание договариваться. Желание не идти на конфликт, не идти на жесткое столкновение, а использовать дипломатические пути, переговоры и с Китаем, и с Россией».