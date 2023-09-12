В Киеве анонсировали удар по морским буровым платформам

В скором времени на газодобывающих буровых платформах в Чёрном море могут произойти взрывы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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И сейчас есть угроза того, что россияне могут применить против «вышек Бойко» как авиационные ракеты, так и ракеты наземного базирования», – сказал Рыженко.

«В таких небольших морских театрах, как северо-западная часть Чёрного моря, сложнее удержать, чем захватить. И хороший пример мы знаем – это остров Змеиный.

Он подчеркнул, что удержать эти вышки очень сложно, и якобы поэтому киевское руководство не будет размещать там людей.

«Я думаю, об оценке рисков и угроз. Я думаю, скорее всего, что людей там не будет. Потому что эти вышки ближе к Крыму, чем даже Змеиный. А мы знаем, что по Змеиному даже на прошлой неделе они совершали обстрелы.

Ежедневно от пяти до десяти российских самолётов совершают облёт северо-западной части Чёрного моря, и выполняют боевые задачи – например, бомбардировки острова Змеиный, или перехваты судов», – резюмировал эксперт.