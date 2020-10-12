12.10.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Азербайджан, Киев, Политика, Украина
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В Киеве азербайджанцы потеснили беломайданщиков


В Киеве представители азербайджанской диаспоры провели акцию в поддержку своей метрополии и войны в Нагорном Карабахе.

На мероприятии собрались несколько десятков человек, которые с флагами Турции и Азербайджана выкрикивали лозунги «Карабах», «Азербайджан был и будет всегда» и так далее, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интересно, что когда азербайджанцы подъехали на Майдан автопробегом, вдоль дороги стояли митингующие в поддержку белорусской оппозиции.

Однако, вскоре под выкрики «Живе Беларусь» и «Верим, можем, победим» белорусские майданщики уступили место для проведения акции азербайджанской молодежи.


Мероприятие последних продлилось недолго – они позировали на фоне площади Независимости, делали селфи, спустя короткое время погрузились в автомобили и уехали.

Напомним, во время предыдущего обострения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом в Киеве состоялись акции в поддержку официального Баку. Представитель азербайджанской диаспоры Ялчин Гахраманоглу объявил азербайджанцев братским украинцам народом и пообещал вместе с экстремистами из запрещенного в РФ меджлиса бороться за «возвращение Крыма и Карабаха».

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