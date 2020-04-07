В Киеве бессильно наблюдают за растущей мощью флота России

07.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия продолжает стремительно наращивать мощь Черноморского флота. Украина может лишь бессильно наблюдать и мечтать об «асимметричном ответе», для которого пока что не создано даже обещанных «москитных» ВМС.

Об этом на своей странице в Facebook пишет главный редактор «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия планирует окончательно закрепить свое господство в Черном море. Вчера стало известно, что в ближайшие годы Черноморский флот будет усилен новыми фрегатами проекта 22250 типа «Адмирал Горшков».

Это усиление не для Украины. Оно для противодействия активности НАТО и США в Средиземном море. Впрочем, в случае необходимости эта техника преспокойно отстреляется «Калибрами» по нам, или присоединится к блокированию черноморских портов.

В середине марта появилась информация о планах усиления ЧФ новости корветами проекта 20380, а теперь еще и фрегаты», – сокрушается Чмут, отмечая, что упомянутые выше фрегаты – самые современные корабли, которые сейчас строит Россия.

«Выводов нет. Просто констатация нашего бессилия в противостоянии с Россией на море», – добавил украинский эксперт. Впрочем, он поправился, что «еще не все потеряно», однако для этого у Киева должен быть «асимметричный ответ» на действия Москвы – ранее ожидалось, что для этих целей Украина, не имеющая бюджетов для постройки крупных кораблей, создаст «москитные» ВМС, но проект до сих пор не реализован, отметил Чмут.

Он призвал украинцев отказаться от «шапкозакидательства» и штампов о бесполезности Черноморского флота, запертого проливами, а также, якобы, отсутствия примеров его эффективного использования.

«Черноморский флот был успешным зимой 2014-го. Он успешный с 2015-го по сегодня в Сирии. Он был успешен в 2008 году в Грузии», – признал Чмут.

Его сообщение вызвало дискуссию украинских патриотов. Комментаторы предложили в качестве одной из мер для сдерживания России создание базы на острове Змеиный – там в будущем можно было бы разместить украинские ракеты «Нептун», которые всё ещё находятся на стадии испытаний.

И хотя «Нептун», как утверждает украинская сторона, могут поражать цели в Крыму из Херсонской области, их размещение на Змеином сократит время подлета и попортит нервы россиянам, уточнили киевские патриоты.

Однако Тарас Чмут отнёсся к такому предложения скептически. «Не думаю, что это возможно. Батарею – да, но там мало места ,и они будут уязвимы к удару авиации или ракет. Плюс нужно нормальная инфраструктура там для людей», – написал украинский эксперт.