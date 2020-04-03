Украина испытала оружие, которое «бьет вглубь России».

03.04.2020, Киев, Юрий Коваленко

В Одесской области прошли испытания новых украинских ракетных комплексов 360 МЦ «Нептун», предназначенных для повышения боевого потенциала ВСУ на морском направлении в акваториях Черного и Азовского морей.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На юге Одесской области на полигоне «Алибей» состоялись очередные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования «Нептун».

Совет национальной безопасности и обороны Украины определила задачу по разработке, серийному производству новейших образцов ракетной техники, в частности обеспечение комплексами крылатых ракет Вооруженных Сил Украины для повышения их боевого потенциала на морском направлении в акваториях Черного и Азовского морей.

Во время стрельб комплекса крылатых ракет наземного базирования «Нептун» была осуществлена проверка тактико-технических характеристик, в частности, дальность и точность поражения морских целей. Надводные мишени были поражены на заданной дальности», – говорится в сообщении.

В ходе испытаний ракету сопровождали два украинских истребителя СУ-27.

Отметим, «Нептун» – это та самая ракета, которая, по заверениям украинских военных экспертов, сможет бить «вглубь территории России».

Напомним, ранее президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта заявил, что ракетный комплекс «Нептун» пока не может считаться серьезным оружием, поскольку речь о запуске в производство не идет. При этом было сказано, что заявление советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что ракета «добивает до Севастополя», говорит о его некомпетентности и безответственности.