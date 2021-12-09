В Киеве боятся, что Донбасс уйдёт раньше, чем соберётся очередной Нормандский формат

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Новости Украины

Изменения Нормандского формата и Минских соглашений, на которых настаивает Киев, не будет, потому что в этом не заинтересованы ни Россия, ни Запад.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«В ближайшее время нам стоит ждать, в первую очередь, дальнейшего давления России на Украину через свои международные амбиции. С другой стороны, по Донбассу – новые форматы или модификация Нормандского формата являются маловероятным. И не только потому, что Россия в этом не заинтересована, но и западные партнёры считают, что лучше держаться в нынешних рамках. Такие сигналы идут и из Вашингтона, который украинская сторона очень хотела привлечь к переговорам после президентских выборов в Штатах. Изменений тут, скорее всего, не будет. И наши западные партнёры не будут настаивать на модификации переговорного формата, потому что тоже не видят готовности России к конструктивному диалогу», – сказала она.

Также Золкина подчеркнула, что Россия продолжит политическую и экономическую интеграцию Донбасса.

«Россия будет продолжать ползучую оккупацию интегрированного Донбасса. Это, вероятно, ключевое отличие периода президентства Зеленского по сравнению с предыдущими годами конфликта. Потому что за это время Россия начала масштабную паспортизацию, подключение административного ресурса, чтобы привлечь людей с оккупированного Донбасса к политическим процессам. Также Россия продолжает экономическую абсорбцию этих территорий», – резюмировала эксперт.