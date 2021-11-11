«Вы издеваетесь?» – Пушилин отчитал Киев и Запад за попытку переписать «Минск»

Новости Украины

Украинское руководство, поддерживаемое Францией и Германией , пытаясь постепенно изменить суть Минских соглашений и обвинить Россию в «агрессии», позволяет себе всё более хамские выходки.

Об этом в интервью на канале «Юнион» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда переговорный процесс только начинался, Украина вела себя очень аккуратно. Да, она называла нас террористами, преступниками, агрессорами, оккупантами, мы к этому привыкли. Потом, при Порошенко, начали аккуратно закидывать, что это всё-таки Россия. Но аккуратно, прилюдно опасаясь. ОБСЕ, Франция и Германия себе такого не позволяли», – сказал глава ДНР.

Однако он подчеркнул, что уже при новом президенте Владимира Зеленском Россию стали открыто называть «агрессором», и Франция с Германией такую позицию молчаливо одобряют.

«При Зеленском уже более нагло. Сейчас мы видим, что уже, со слов должностных лиц РФ, ужа Франция и Германия говорят «Ну, наверное, да» или «Лучше промолчать, оставим за кадром».

Вы издеваетесь? Минские соглашения прописаны, чтобы урегулировать конфликт между Донбассом и Киевом. Россия, равно как и Германия с Францией, страна-гарант. А сейчас, получается, помимо Украины, Германия и Франция тоже пытаются это всё перекрутить и перестроить. Или, пока это промежуточный шаг, не сильно спорят с этим. А дальше что? Так конфликт не будет урегулирован – по крайней мере, мирным способом. Как дальше будут развиваться события – посмотрим», – резюмировал руководитель республики.