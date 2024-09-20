В Киеве боятся падения интереса к Украине, но всё равно в восторге от Израиля и пейджеров

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Израильские спецслужбы после истории с подрывом в Ливане пейджеров и последовавшей детонацией других гаджетов якобы полностью реабилитировали себя после провала 7 октября 2023 года.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил работающий на киевского мэра Виталия Кличко украинский политтехнолог Олег Постернак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий озвучил опасения, что «замес» на Ближнем Востоке вновь отодвинет Украину на второй план.

«Да, если это произойдёт, то риск такой присутствует. То же самое, если произойдут некие действия Китая против Тайваня. Или пламя на Ближнем Востоке загорится с большей интенсивностью. Израиль наверняка готовился к этой блестящей операции давно, потому что, говорят, что эти пейджеры были начинены взрывчаткой на момент осуществления сделки по покупке данных технических устройств, которые поддерживали бы связь между участниками «Хезболлы». И то, что Израилю удалось провернуть, честно говоря – откровенно голливудский сюжет», – приплясывал укро-технолог.

«Я был дико удивлён, получая информацию, глядя видео, и понимая, что в целом спецслужбы Израиля, по сути, реабилитировались за провал 7 октября 2023 года, могу сказать, это вдохновит израильские силовые структуры, вдохновит израильское общество, которое ждёт решения проблемы «Хезболлы», – восхищался киевский деятель.