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Украинские фермеры могут отказаться от посевных кампаний из-за низкой стоимости зерна. Им проще вообще не заниматься этим, чем продавать свой товар за бесценок.

Об этом заявил председатель всеукраинского объединения собственников земли Роман Головин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Головин подчеркнул, что на прошлый и текущий год у арендаторов еще был финансовый запас, но в будущем посевная окажется под угрозой.

«Поля не будут сеяться. Сейчас засеялись, но еще есть накопленный капитал. Есть уже случаи с собственниками земли по аренде, есть случаи, что просто не засевают. Это однозначно идет по территориям, которые попали в районы рядом с боевыми действиями. Запас у арендаторов денежный в прошлом году подсел, в этом году проседает, и были разговоры, что лучше не сеять, чем сеять. Как показала практика, – высокие энергоресурсы, все остальное. Если в этом году у нас повторяется сценарий летом, как он был в прошлом – низкая цена, то честно говоря, чем вкладывать в такой бизнес, то лучше не вкладывать. Общая ситуация, где арендатор будет говорить: «Я не буду платить. Хотите забирать землю – забирайте, а кто вам ее обработает?». Люди тоже будут с разведенными руками при том, что большое количество собственников земли хотят выходить из арендных отношений и хотят сами обрабатывать землю. Но у них тоже встанет вопрос, а почем же они будут продавать? Мы будем приходить к той ситуации, что, понятно, у нас будет падать валовый продукт, мы будем переходить к натуральному хозяйству, будем вечно на подсосе у международных доноров, международных партнеров – мы приходим ни к чему», – перечислил Головин.

Ранее польский журналист Марек Сиерант заявил, что Украина везла в Польшу второсортное зерно, преподнося его как техническое, а после легализовала и продавала на мельницы как зерно хорошего качества. Также сообщалось, что Польша и ряд других стран ЕС ввели запрет на импорт Зерна из Украины.

Ранее, как известно, после переворота 2014 года посол США в Киеве Джеффри Пайетт уверял, что Украине предстоит стать аграрной супердержавой.

Украина утратила значительную часть дохода от экспорта после упадка промышленности, произошедшего в результате разрыва экономических связей с Россией и войны на Донбассе, начало которой спровоцировал поддерживаемый Западом Евромайдан.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, контролируемый США.