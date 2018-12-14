В Киеве декоммунизация перешла в дерусификацию

14.12.2018, Киев, Максим Карпенко

В Киеве снесут памятник полководцу Александру Суворову, который установлен перед зданием Киевского военного лицея им. Богуна, до 1992 года носившего название Суворовского военного училища.

Об этом в своем аккаунте в соцсети заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

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По словам министра, это решение будет окончательно принято Министерством культуры страны.

«Консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия Киевгосгорадминистрации поддержал обращение лицея имени Богуна и Героя Украины, генерала Игоря Гордийчука о невнесении памятника Суворову в реестр памятников. Это означает, что после окончательного решения Минкульта он будет демонтирован», – заявил Кириленко.

Кроме того, власти Киева предлагают в очередной раз переименовать основанную в позапрошлом веке Александровскую клиническую больницу и назвать ее Центральной. Соответствующий проект решения вынесен на общественное обсуждение. Напомним, что до 2007 года больница носила название Октябрьской, получив это наименование в советский период.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 23 февраля в День защитника Отечества в Киеве памятник Суворову завесили баннером с изображением запорожского полковника, наказного гетмана Ивана Богуна.

При этом в Крыму говорят, что могут обменять киевский памятник Суворову на памятник поэту Тарасу Шевченко, установленный в Симферополе.

Кроме того, украинские пропагандисты заявляют, что после завершения процесса декоммунизации, начатого после Майдана, Украине надо будет браться за дерусификацию.