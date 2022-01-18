В Киеве «декоммунизировали» станцию генерала Ватутина, присвоив ей имя нациста Шухевича

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Новости Украины

В рамках «декоммунизации» киевское руководство переименовало трамвайную остановку «Станция Генерала Ватутина» в честь гитлеровского гауптмана и главаря запрещенной в РФ УПА Романа Шухевича

Об этом говорится в указе директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переименовать остановку «Станция «Генерала Ватутина» автобусных маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№27, 73, 100, 101, 114 и троллейбусных маршрутов №№29, 30, 31, 47 на остановку «Станция «Романа Шухевича» в обоих направлениях», – написано в документе.

Произошедшее прокомментировал экс-главарь украинского карательного батальона «Крым» Станислав Краснов.

«Роман Шухевич – генерал здорового человека и здоровой Украины. Осталось еще убрать позорный коммунистический памятник», – призвал он в соцсети.

Напомним, ранее власти города Смела Черкасской области отказались рассматривать запрос о переименовании улицы имени поддержавшей воссоединение Крыма с Россией депутата Госдумы космонавтки Валентины Терешковой.