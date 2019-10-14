14.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Киеве догадались, что Запад уже отдал Крым России

Заявляя о российской истории Крыма, более длинной, чем украинская, западные политики приучают общество к мысли о безвозвратной потере полуострова для Киева.

Примером тому являются недавние слова представителя ОБСЕ на Украине Мартина Сайдика, который на саммите в австрийском Зальцбурге рассказал, что Крым всего 37 лет находился в составе УССР, а до этого принадлежал России.

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По словам киевского политика и бизнесмена Геннадия Балашова, высказывания Сайдика открывают «окно Овертона».

«Нам открывают окно Овертона, теперь будут повторять везде вот это. И это официальная позиция России, Европы, Америки.

Это «окно Овертона», что Крым уже российский, отплыл и забудьте. Вы можете не доверять, но это происходит», – заявил Балашов в эфире принадлежащего меджлису (запрещён в РФ) телеканала ATR, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, слова Сайдика вызвали гневную реакцию со стороны украинского посла в Австрии Александра Щербы.

Раскритиковал их и лидер запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров, который призвал ОБСЕ отозвать своего представителя из Украины.

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