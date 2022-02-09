В Киеве догадались, почему не сработал «Будапештский меморандум»

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Новости Украины

В договорённостях, подобных заключённому в 90-х «Будапештскому меморандуму», государству-фигуранту нельзя присоединяться к одному гаранту договора «против» другого.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со стороны и Будапештского меморандума, и обязательств – наши коллеги американцы и другие говорят, что они (договорённости – ред.) носят не международно-правовой характер, мы не брали обязательств помогать вам нашими вооружёнными силами. С нашей точки зрения, они носят международно-правовой характер… Но самая главная проблема в чём? Даже сегодня вы слышите от украинской власти хотя бы маленькую ссылку на Будапештский меморандум? Мы не ссылаемся, потому что Будапештский меморандум и был основой нашей нейтральности. Потому что гарантии дали страны, которые блоковые. Соответственно, нельзя быть с одним гарантом против другого», – объяснил Чалый.

«Проблема в том, что гарантии не сработали в 2014 году», – возразил ведущий программы политолог Вадим Карасёв.

«Они не сработали, потому что США и Великобритания посчитали, что их обязательства носят не международно-правовой характер, а политический. Значит, сегодня нам, нашей дипломатии нужно делать суперзапросную позицию, мы сейчас не знаем результат. Я думаю, что рано или поздно мы выйдем на какую-то форму согарантий. Но мы должны их требовать в обязательном порядке в международно-правовом обрамлении, с обязательной ратификацией Конгресса США, парламентом РФ, парламентом Англии, Китая и Франции, и Верховной радой», – объяснил экс-чиновник.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что для Украины Будапештский меморандум «улетел» вместе с Януковичем в 2014 году.