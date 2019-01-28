В Киеве фантазируют, как поставят на колени президента России
Будущий президент России должен будет вернуть Крым и Донбасс Украине, а затем встать на колени и покаяться перед украинцами в Симферополе, Донецке и Киеве.
Об этом на страницах газеты «День» заявила ее главный редактор Лариса Ившина, супруга экс-главы СБУ Евгения Марчука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Имперский миф грозит Украине каждый день. По имперскому мифу, Украина должна быть уничтожена как доказательство предыдущих преступлений России», – объявила Ившина.
«По большому счету, диалог возможен после покаяния… Если следующий президент России с первым визитом встанет на колени в Киеве, Донецке, Симферополе… Но к этому должна подойти сама Российская внутренняя ситуация, чтобы раскаяние перестало быть слабостью. Чтобы невозможным стало возвеличивание Сталина, забвение ГУЛАГа», – пишет Ившина.
Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил о необходимости покаяния России перед «незалежной», обещая после этого простить РФ и перейти к диалогу.
Метки: Лариса Ившина
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