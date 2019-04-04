В Киеве голосовавших за Бойко объявили негражданами Украины

04.04.2019

Военнослужащие ВСУ восприняли результат первого тура выборов президента Украины очень агрессивно, а в некоторых случаях дошло даже до драк.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» сообщила депутат Верховной рады Оксана Корчинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те бойцы, которые служат более двух лет, особенно которые с 2014-2015 годов, очень болезненно и агрессивно восприняли [результаты первого тура выборов]. У нас были баталии, и даже в некоторых госпиталях дошло до драки.

Люди, которые недавно пришли в ВСУ, в первую очередь для того, чтобы заработать денег, потому что 20 тысяч гривен – это большая зарплата для Украины, или те, кто уже устал ждать перемен, устал ремонтировать технику, ждать обновлений, устали от несправедливости и ограниченности некоторых командиров, голосовали просто «против всех», и увидели человека из сериала, это просто телевизионный проект. Поэтому там сейчас очень сложная ситуация», – отметила депутат.

По ее мнению, мотивацией Петра Порошенко так отчаянно сражаться за президентское кресло является боязнь попасть в тюрьму, потому что ни одна страна в мире не предоставит ему убежища.

«Мотивация [Порошенко] – это страх сидеть в тюрьме. Сейчас, в отличие от Януковича, Порошенко некуда бежать. В Россию сбежать он не сможет, а Запад очень привередливый касательно предоставления гражданства или защиты», – сказала политик.

Она также заявила, что избиратели, поддержавшие Юрия Бойко, проголосовали «за Москву».

«У нас каждый десятый гражданин Украины, открыто голосовавший за Бойко, проголосовал против Украины и за Москву, вы понимаете? Страшно то, что у нас идёт война, а каждый десятый гражданин проголосовал за Путина, за Россию. Разумеется, это не общество, этих людей сложно назвать гражданами Украины, потому что их пять лет войны ничему не научили», – резюмировала Корчинская.

Согласно результатам подсчета 100 процентов голосов, за Юрия Бойко в первом туре проголосовали 11,67% избирателей. Лидером стал комик Владимир Зеленский, набравший 30,24%. Вместе с Зеленским во второй тур с результатом 15,95% вышел действующий президент Петр Порошенко. На третьем месте – Юлия Тимошенко (13,4%).

Напомним, накануне депутат Верховной Рады Игорь Попов прогнозировал начало нового раскола Украины.