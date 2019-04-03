Порошенко, не подведи! – Самостийной Украине снова грозит раскол

03.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Ставка штаба Петра Порошенко на голоса националистов и раскручивание образа Владимира Зеленского как потенциального «агента Кремля» – выльется в новый раскол Украины.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Игорь Попов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Один из наихудших сценариев, которые я вижу – это если все эти три недели главная дискуссия будет «Восток против Запада, а Запад против Востока». Кто кого кормит, и остальные глупости, которые мы обычно слышим.

Потому что после этого одна половина Украины проголосует за Порошенко, другая половина – за Зеленского, проигравшие не примут победы противника, и у нас Украина останется разделённой.

Чтобы этого не произошло, необходимо не призывать «пленных не брать», а посоветовать кандидатам провести неформальную коммуникацию и добиться каких-то гарантий, возможно, международных, что это не война на уничтожение», – поделился своими опасениями нардеп.