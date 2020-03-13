В Киеве готовятся к тотальной экономической катастрофе

13.03.2020, Киев, Игорь Петров

Наступающий мировой экономический кризис прогнозировался уже давно, но украинское государство ничего не сделало чтобы подготовиться к нему.

Об этом в интервью Ukrlife.TV заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы наш интеллектуальный менеджмент при власти относился серьезно к своей работе, то вопрос цикличного кризиса был бы вопросом скорее квартала связанного с ситуациями на рынках. Потому что ожидания были и на конец 2020, и на начало 2021 года.

Я часто вспоминаю интервью министра финансов Российской Федерации летом 2019 года, он открыто говорил о рисках, с которыми столкнется российская экономика в 2021 году, с возникшими чуть ли не пирамидальными проблемами закредитованности у населения. Естественно, эти испытания прямо связано с тем, как будет на мировых рынках, пойдем ли мы в процессе и у нас начнется провал или у нас будет все хорошо и тогда пройдем 2021 год.

Интрига в том, что все, кто был связан с глобальными экономическими процессами, ситуациями своих экономик, с бюджетами либо сознательно и спокойно готовились к новым вызовам этого цикличного кризиса, либо в каком-то скрытом режиме.

Вирус – это всего лишь катализатор тех кризисных процессов, которые давно в этом малом 12-летнем цикле были прочитаны и очевидны, особенно учитывая возникшие новые глобальные финансовые пузыри. Вопрос состоит в том, что для каждого правительства – свой набор проблем.

И в нашем случае, мы очень зависимы от экспортных позиций буквально 2-3 отраслей. Это горно-металлургический комплекс, аграрный комплекс, немного влияет на стабильность и поступления наши транзитные возможности. Это сотни тысяч рабочих мест, и экономический кризис ударит не только по бюджету, платежам, он ударит при всего по реальному сектору.

То есть люди могут в такое время потерять место работы или будет приостановка. А это значит что нужно быть готовыми к тому, что во многих городах очень зависимых от функционирования крупных предприятий и агропредприятий будет проблема резкого объединения населения, появления новой группы безработных, причем трудоспособного населения с хорошей квалификацией.

И к этому стоит готовиться не только бюро по трудоустройству и службам по социальным компенсациям. Надо готовится городским службам и бизнесу вместе по программам социальной поддержки и реабилитации, созданию условий для какой-то компенсация рабочих мест. Эти программы нужно запускать сейчас, чтобы потом не разводить руками и не плакаться что рабочая сила уехала в Польшу в поисках места работы», – сказал Ермолаев.

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