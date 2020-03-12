12.03.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина, Экономика
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Украина идет к невиданной экономической катастрофе




Следующей зимой Украина может стать получателем продуктовых наборов, которые ООН направляет в беднейшие страны Африки.

Об этом на своей странице в «Фейсбук» пишет директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор полагает, что на планете разворачивается грандиозный экономический кризис и объясняет по пунктам о потенциальных последствиях для украинской экономики.

«1. Такой катастрофы, которой он обернется (если его не удастся купировать, но шансов на это очень мало), Украина не испытывала ни в 1998-м, ни в 2008-м.

2. В двух предыдущих случаях власти Украины тоже в определённой степени приложили свои «кривые» руки к усугублению мирового кризиса на подведомственной территории, но в этот раз они (причём при бодром одобрении западных кураторов!) абсолютно прямо делали всё для ухудшения ситуации.

3. Нынешний кризис может быть и не станет для Украины наибольшим по масштабам падения ВВП (экономику в значительной степени уничтожили до него), он будет чуть иным… Например, если случится ещё и неурожай, то зимой можем стать счастливыми получателями продуктовых наборов ООН – как в Центральной Африке. Ну и насчёт прочих атрибутов – сами догадаетесь…», – пишет Саливон.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в попытке остановить девальвацию гривны Нацбанк начал сжигать последние золотовалютные резервы.

Читайте по теме: Наступающий кризис будет максимально болезненным для украинской экономики.

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