В Киеве грозят Макрону разрывом дипотношений

25.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина должна быть не ведомой, а страной-лидером, задающим по всей Европе русофобский тренд.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил поддержавший майдан украинский философ и националист Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встреча Путина с Макроном показывает, что Украине, возможно, необходимо пересмотреть своё отношение к Европе и европейскую направленность нашей внешней политики. Мне кажется, Европа повторяет старую ошибку: недооценка опасностей, которые составляют, относительно Европы, вызовы международного плана.

То есть как, в своё время, Гитлер, и весь Берлин, Рим, Токио, не были понятны для европейцев, так и теперь Путин, который играет на европейском континенте, чтобы развалить европейское единство. Эта ситуация не видится европейцами как угроза.

Украине необходимо или предъявлять и менять свою европейскую политику, и становится лидером европейской стратегии, или отказываться от быстрой интеграции в Европу. Потому что, при таких условиях, дальнейшая интеграция в Европу, будет приносить Украине только вред», – отметил он.

Также, по мнению Сергея Дацюка, Киев немедленно должен отправить Эммануэлю Макрону ноту, а если будет недостаточно, то и разорвать дипломатические отношения.

«Если бы мы осознавали своё внешнеполитическое достоинство, мы бы же послали ноту Макрону: «Как это понимать? Вы одной рукой поддерживаете Украину в её борьбе с Путиным, а другой рукой принимаете Путина, жмёте ему руку и говорите о своих отношениях, как это понимать?». Это тянет на ноту.

Я бы сказал даже больше – это тянет на разрыв дипломатических отношений, но как первый шаг – это чересчур радикально. То есть, как первый шаг – нота, и если нет понимания, то и разрыв дипломатических отношений. Потому что нельзя так, мы не можем постоянно позволять себя обижать. Это обида, это плевок в лицо», – резюмировал одиозный философ.

Напомним, накануне экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко обвинил Эммануэля Макрона в том, что он от лица всего Запада дал России карт-бланш.