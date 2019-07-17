В Киеве исчезают бандеровские лозунги – журналистка

17.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

После победы на выборах президента Украины комика Владимира Зеленского в украинской столице стало меньше воинственной риторики.

Об этом говорится в репортаже «Комсомольской правды», журналистка которой на днях побывала в Киеве.

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Она рассказала, что во время ее прошлого посещения украинской столицы попыталась сфотографировать на офисе погранслужбы рядом с СБУ огромную растяжку «Слава Украине! Героям Слава!».

«За фотографированием этой растяжки, а также памятника козаку переможецу (изображает козака на коне, протыкающего копьем двуглавого дракона, символизирующего Россию) меня тогда и застукали сбушники. От слов «Вы чего тут ходите и фотографируете?» душа ушла в пятки. Пришлось оправдываться, что я просто туристка. Обошлось – проверили паспорт и отпустили.

И вот я снова под окнами СБУ. А растяжки той уже и в помине нет! Козак, правда, еще стоит. Воинственной риторики по-порошенковски в Киеве действительно стало меньше. Исчезли растяжки с бандеровскими лозунгами и на многих других улицах», – утверждает автор материала.

Ее знакомый украинский блогер говорит, что «раньше из каждого утюга звучало «война до победного конца!», а сейчас, по его словам, «спокойнее стало, накал снизился».

«Но свои имена большинство моих собеседников в Киеве по-прежнему просят не называть. Мало ли, как оно повернется. Сейчас время неопределенное», – уточняет журналистка.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», новый украинский президент, как и его предшественник, продолжает называть Россию «агрессором», но при этом с прискорбием признает поражение Украины.