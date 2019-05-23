Зеленский с прискорбием признал проигрыш «агрессору»

23.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина в развитии электронных технологий отстает от бывших республик СССР, чем виной сложившаяся система.

Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором. Об этом он заявил во время выступления на IForum, сообщает телеканал 112 Украина.

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«Мы сегодня, как бы прискорбно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору», – заявил Зеленский, комментируя статистику о развитии электронного правительства, после чего зал зашумел и засмеялся.

«Дальше. По индексу человеческого капитала мы проигрываем только РФ, Белоруссии и Эстонии. То есть вообще дело не в людях, реально мы должны признать, что дело в системе. Можете считать меня мечтателем, но мы действительно хотим сделать страну в смартфоне», – сказал украинский президент.

Телеканал отмечает, что новый президент Украины впервые назвал Россию «агрессором». Примечательно, что выступал Зеленский на русском языке.

Кроме того, указывается, что во время этого же выступления Зеленский употребил слово «чуваки», но потом сразу же извинился. Также Зеленский отверг возможность ведения переговоров с РФ.