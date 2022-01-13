В Киеве испугались, что украинская тема исчезнет на переговорах США и России

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Новости Украины

США не могут решать вопросы глобальной безопасности и реформирования мирового порядка без участия России, которая за последние годы стала весомым игроком на мировой арене.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka online» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему США идут на переговоры с Москвой по глобальному пакету? Потому что на столе переговоров лежат значительно больше вопросов для США и мирового порядка. В плане реформирования этого мирового порядка США пытаются играть ключевую роль, но Россия в этом сегменте также весомый игрок. Поэтому США не могут поставить вопрос об игнорировании России. Это не только вопрос военного конфликта на территории Украины и конфронтации с НАТО, а вопрос, который связан с вопросами мировой безопасности и ядерного оружия. Даже заявив, что элементы глобального ядерного оружия не будут использоваться пятеркой мировых стран, нужно ещё достигнуть механизмов его неиспользования», – сказал он.

Кроме того, генерал отметил, что формула переговоров «про Украину без Украины» уже не работает, потому что США решают свои, гораздо более глобальные проблемы.

«Стоит вопрос ракет малой и средней дальности, включая вопросы ядерного оружия, не только стратегического, но и тактического, это вопрос угрозы всему европейскому континенту. Вопросы по Ирану и Ближнему Востоку, Афганистану…. И по Украине – только один из факторов, он острый, но это только сегмент для обсуждения других вопросов, которые волнуют американцев. На данный момент очень важно, чтобы в этом сегменте Украина не потерялась, чтобы переговоры не велись без Украины. Потому что формула уже заезженная «Ничего не решать про Украину без Украины», но она не работает, это только слова», – заключил Маломуж.

Напомним, ранее в Москве заявили, в то время как США бросают своих европейских союзников и партнёров, Москва делает всё, чтобы поддерживать своих братьев на постсоветском пространстве, требуя гарантии безопасности от натовских сил.