В Киеве из тюрьмы освобожден политический заключенный

10.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Днепровский райсуд Киева отпустил экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского под домашний арест.

Об этом в своем блоге сообщил киевский правозащитник Владимир Рыбин, представитель фонда «Одиссей», оказывающего помощь политическим заключенным на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суд счел неубедительными аргументы обвинения о том, что одобрительные высказывания Михальчевского на должности министра здравоохранения российского полуострова в адрес крымской власти нанесли ущерб Украине.

«Днепровский суд Киева провел очередное заседание по делу доктора Петра Семеновича Михальчевского. Суд исследовал видеозаписи интервью Михальчевского, в котором он якобы «схвально» отозвался о политике новой крымской власти в области здравоохранения, чем нанес по версии следствия «непоправимый ущерб» государственной безопасности Украины, которая в области здравоохранения Крыма «схвальных» отзывов не получила. После просмотра видео суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, с которым обратился к суду адвокат Валентин Рыбин. Адвокат Ольга Головина поддержала своего коллегу.

Суд принял решение удовлетворить ходатайство защиты и освободить доктора Михальчевского из под стражи, определив ему мерой пресечения круглосуточный домашний арест», – сообщил Рыбин.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что прокурор изменил текст обвинения, убрав оттуда формулировку о том, что глава крымского Минздрава перешел «на сторону врага». Однако арестованного все так же подозревают в госизмене, но уже на основании того, что он просто работал в новой российской власти.

Также сообщалось, что Михальчевский заявил, что не участвовал в референдуме по воссоединению полуострова с Россией.