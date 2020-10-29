29.10.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Колониальная демократия, Криминал, Политические репрессии, Происшествия, Сюжет дня, Украина
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В Киеве избили главу Белорусской общины за пикет посольства США против Rand


Михаил Кононович, глава  белорусской общины «Сябры Волыни», вечером в четверг был избит в центре Киева. Группа неизвестных, распылив слезоточивый газ, нанесла несколько ударов по голове и корпусу общественника. Кононович считает, что за нападением стоят украинские спецслужбы – оно связано с организацией недавнего пикета посольства США с требованием прекратить поддержку Беломайдана, который тайно координируется американской структурой Rand Corporation.

Нападение произошло на выходе из телестудии «Магнолия ТВ», где он участвовал в дебатах с политологом Яниной Соколовской.

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«Сразу после эфира. Несколько человек «пшикали» и били по голове и телу. Я думаю, что это связано с недавним пикетом, потому что кричали: «Ты ох…л вкрай, мы тебя присадим, белорус ты е…ный!» – пересказал Кононович выкрики нападавших в беседе с «ПолитНавигатором».

После нападения он вызвал «Скорую», которая забрала его в больницу, где медики сейчас фиксируют побои.

«Синяков нет, есть ожоги от баллона и шишка на голове. Еду писать заявление в полицию», – сказал Кононович.


Общественник считает, что радикалов могли подослать украинские спецслужбы, недовольные выступлением против Беломайдана.

Напомним, что вскоре после проведения пикета в Киеве в украинских националистических и прозападных СМИ, а также на польском ТВ-канале «Белсат» развернулась настоящая травля «Сябров Волыни». Они были объявлены «сепаратистами», а также «агентами Кремля» на основании того, что часть пикетчиков состоит также в «Русской общине Волыни».

Сами «Сябры Волыни» считают, что разразившийся скандал – свидетельство того, что пикетчики ударили точно в цель – «под дых» организаторам Беломайдана – посольству США и Rand Corporation. Об этом говорится в специальном заявлении, которое записали представители белорусской общины.

Нервная синхронная реакция на пикет прозападных сил на Украине и в Белоруссии является доказательством того, что претензии к американцам и их структуре Rand справедливы, отмечал в своем блоге директор Института миротворческих инициатив политолог Денис Денисов.

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