В Киеве хотят использовать обиженных Киркорова и Собчак для ослабления России  

Вадим Москаленко.  
02.01.2024 15:48
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Украина


Участники «голой вечеринки» обижены на власть, недовольны политикой Кремля и могут помочь киевскому режиму ослабить Россию.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политический обозреватель Леонид Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Участники «голой вечеринки» обижены на власть, недовольны политикой Кремля и могут помочь киевскому режиму...

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«Сейчас уже взялись даже за Филлипа Киркорова в его перьях. Абсолютно понятно, что в следующем году будут новые жертвы борьбы за повышение духовности, укрепление скреп, и так далее.

Кто окажется брошен под этот трактор – трудно предсказать. Ведь даже сам Филлип Киркоров. И Ксения Собчак, крёстная Путина, которая была неприкасаемая. Её можно было покритиковать, но её не трогали, а тут заставили извиняться, как какую-то пацанку», – сказал Швец.

Он подчеркнул, что участники вечеринки затаили обиду на власть.

«В эту сторону движение будет идти неукоснительно. И это будет создавать атмосферу подавленности и неудовлетворённости. Мы ведь понимаем, что эти люди, которых заставили унизиться, не стали сторонниками Путина. То, что произносится сейчас в этих гримёрках, что сам Филлип среди своих говорит, и какими словами, по поводу Путина и Кремля…

Режим это не укрепляет, это закручивание гаек. Режим всё больше похрустывает», – подытожил обозреватель.

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