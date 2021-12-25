В Киеве хотят использовать территориальную оборону для вытеснения русских из Украины

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Новости Украины

Территориальная оборона Украины должна применять силу не только в особый период вооружённого конфликта, но и для разгона неугодных правящему режиму массовых мероприятий.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт «Центра оборонных стратегий» Виктор Кевлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы предлагаем использовать силы территориальной обороны не только в особый период, когда начался вооружённый конфликт, но и для урегулирования кризисных ситуаций как резерв сил безопасности. Самый подходящий для этого пример – это события в Эстонии. Все помнят события, связанные с демонтажем и переносом памятника «Бронзовому солдату» в Таллинне. Применение сил территориальной обороны заставило российских туристов сесть в автобусы и вернуться в пункты постоянной дислокации на территории РФ. Удалось предотвратить широкие гражданские беспорядки», – рассказал Кевлюк.

Напомним, отряды теробороны – это отдельные батальоны, созданные в составе ВСУ, которые формируются по территориальному принципу из добровольцев и находятся в оперативном подчинении Минобороны.

К числу таких подразделений относится известный своими военными преступлениями неонацистский батальон «Айдар». Тем не менее, далеко не все тербатальоны воюют в Донбассе – большинство из них базируется в своих областях, а личный состав состоит из местных.

Так, ранее в Киеве выразили опасения, что предусмотренный законодательством характер финансирования может превратить отряды территориальной обороны в частные бандитские группировки.