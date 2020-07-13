В Киеве хотят начать переговоры по Крыму без участия России

13.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Включение в минские переговоры крымского вопроса, как об этом предлагают отдельные политики, невозможно.

Об этом в эфире телеканала «Общественное. Крым» заявил профессор Киево-Могилянской академии, политолог-майданщик Алексей Гарань.

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«Давайте будем реалистами. Смотрите, что происходит: формулируются заявления во время переговоров. В этих заявлениях, мы можем говорить об оккупированных частях Донбасса и оккупированном Крыме. Но если же мы скажем, а давайте сейчас перед тем, как обсуждать вопрос об обмене пленными на Донбассе или же прекращении огня на территории Донбасса, начнем так же обговаривать еще и Крым, то что сделает Россия? Россия скажет: «Нет, мы это не обсуждаем». И на этом все переговоры останавливаются.

Поэтому существует эмоциональная реакция, и она правильная. Это реакция нормальных людей. Это реакция нас с вами – мы везде имеем право поднимать вопрос Крыма. И мы должны это делать на разных площадках – и в ООН, и в международных организациях и так далее. Но Минск – это конкретно платформа по Донбассу. Если же мы там поднимаем вопрос Крыма, Россия просто отвечает: «Все, мы больше это не обсуждаем». Таковы реалии», – заявил Гарань.

«Порошенко предпринимал попытки создать группу друзей Украины по Крыму. Он пытался запустить эту площадку, но не получилось. И сейчас Кулеба (глава МИД Украины – ред.) говорит про такую площадку, в том числе, без участия России. Разве это возможно? Это возможно! Мы стремимся создать такую площадку, на которой будут собираться ключевые акторы, которые будут обговаривать, что Россия вытворяет в украинском Крыму. И призывать к мониторингу, и к усилению санкций.

На Западе далеко не все желают усиливать санкции против России, потому это тоже нелегко реализовать. Но если это получится сделать, это правильно. И это можно организовывать без участия России», – добавил политолог.

Кроме того, он рассказал, какие именно государства должны принять участие в разрешении «крымского вопроса», если же площадка для переговоров действительно будет создана.

«Там должны присутствовать такие государства, которые нас поддерживают, а именно: Канада, Великобритания, желательно, чтобы и США, и Германия, и Франция, и Турция. Возможно и какие-то мусульманские страны, которые должны быть обеспокоены тем, что происходит с их мусульманскими братьями», – сказал Гарань.